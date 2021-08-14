Клайпеда первой из крупных городов Литвы попала в черную зону

О ситуации журналистам LNK рассказал глава администрации Клайпедского муниципалитета Гинтарас Ненишкис. Он заметил, что в Клайпеде много туристов и отдыхающих как из Литвы, так и из других стран.

"Мы чувствуем себя так же, как любой находящийся на взморье муниципалитет. Наверное, видим, что в Клайпеде немало туристов и отдыхающих, и из других стран, и из других городов Литвы. Эта статистика, как говорит мэр Паланги, легкая ложь. Мы верим статистике, столько больных зафиксировано в мобильном пункте. Но на деле клайпедский мобильный пункт действует интенсивнее всего. В других муниципалитетах он работает только в рабочие дни, у нас – без выходных", – сказал Ненишкис.

По его словам, все подтвержденные здесь случаи приписывают Клайпеде, несмотря на то, откуда приехал человек, сдававший тест. Он сказал, что показатель заболеваемости вырос во всех муниципалитетах.

"Тенденции такие же, как в Паланге, где больных местных только половина", – сказал LNK собеседник.

"В самой Клайпеде ситуация ничем не отличается от общей по Литве", - считает Ненишкис.

напомним, что НЦОЗ просил не проводить в этом году Праздник моря, но глава администрации мэрии считает, что массовый праздник на свежем воздухе - не проблема.

"Рост начался за несколько дней до праздника. Нельзя напрямую связывать мероприятие с этим ростом. Мы консультировались и с НЦОЗ и с работниками больницы. Не праздник на улице самая большая проблема. Самая большая проблема - закрытые пространства, семейные праздники, бары", – сказал он.

Ненишкис заметил, что в больнице положение нельзя назвать трагическим.

"У нас заполнены 70% коек. Сейчас задействованы другие мощности. Но ситуация накаляется", – заметил он.