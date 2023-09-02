Клайпеда на ошибках не учится: снова затоплены улицы, тонут машины

Клайпедчане в социальных сетях делятся фотографиями и видео, на которых видно, что творится в городе.

"Плывем. Нужна лодка, чтобы выйти на остановке", – писала клайпедчанка Лайла, рассказывая о ситуации на проспекте Тайкос.

Автомобили по проспекту вообще не могли проехать, они там фактически плавали.

Некоторые пользователи делились фотографиями и шутили, что это бесплатная клайпедская автомойка.

"Проедешь этот участок и машину бесплатно вымоешь", – смеялись клайпедчане.

Другие говорили, что нет повода для смеха: "Очень смешно, платим налоги, а город вот так присматривают... главное, что светофоров достаточно".

Больше всего беспокойства дождь вызвал у жителей дома номер 96 на ул. Дебрецено – их автомобили стояли в воде, вода заливала салоны.