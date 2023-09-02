Клайпеда на ошибках не учится: снова затоплены улицы, тонут машины

Клайпедчане в социальных сетях делятся фотографиями и видео, на которых видно, что творится в городе.
"Плывем. Нужна лодка, чтобы выйти на остановке", – писала клайпедчанка Лайла, рассказывая о ситуации на проспекте Тайкос.
Автомобили по проспекту вообще не могли проехать, они там фактически плавали.
Некоторые пользователи делились фотографиями и шутили, что это бесплатная клайпедская автомойка.
"Проедешь этот участок и машину бесплатно вымоешь", – смеялись клайпедчане.
Другие говорили, что нет повода для смеха: "Очень смешно, платим налоги, а город вот так присматривают... главное, что светофоров достаточно".
Больше всего беспокойства дождь вызвал у жителей дома номер 96 на ул. Дебрецено – их автомобили стояли в воде, вода заливала салоны.
"Абсурд! Мы живем так уже много лет: только пройдет сильный дождь, как наши тонут. Неужели за много лет ничего нельзя было сделать? Власти после каждого ливня собираются на заседания, говорят, обсуждают, а где действия? Почему уничтожается наше имущество? Неужели эту проблему нельзя решить?", – сказали жители дома.
Они прибавили: "Может, пора начать работать, а не только говорить и заседать. Уже надоело – мы устали от обещаний, хотим жить спокойно, чтобы не пришлось по ночам под дождем ходить по колено в воде и спасать тонущие автомобили".