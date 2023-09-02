02 сентября 2023 г. 11:43

Клайпеда на ошибках не учится: снова затоплены улицы, тонут машины

 
Марюс Римшявичюс
ru.DELFI.lt
Klaipėda iš klaidų nepasimokė
Klaipėda iš klaidų nepasimokė
ФОТО: Facebook

В начале августа после ливня в Клайпеде были затоплены улицы. Тогда мэр города Арвидас Вайткус созвал экстренное заседание для обсуждения последствий ливня и решения проблемы, чтобы подобное не повторилось. Однако в пятницу вечером и ночью в городе снова шел сильный дождь, улицы были затоплены, тонули машины.

Клайпедчане в социальных сетях делятся фотографиями и видео, на которых видно, что творится в городе.

"Плывем. Нужна лодка, чтобы выйти на остановке", – писала клайпедчанка Лайла, рассказывая о ситуации на проспекте Тайкос.

Автомобили по проспекту вообще не могли проехать, они там фактически плавали.

Некоторые пользователи делились фотографиями и шутили, что это бесплатная клайпедская автомойка.

"Проедешь этот участок и машину бесплатно вымоешь", – смеялись клайпедчане.

Другие говорили, что нет повода для смеха: "Очень смешно, платим налоги, а город вот так присматривают... главное, что светофоров достаточно".

Больше всего беспокойства дождь вызвал у жителей дома номер 96 на ул. Дебрецено – их автомобили стояли в воде, вода заливала салоны.

"Абсурд! Мы живем так уже много лет: только пройдет сильный дождь, как наши тонут. Неужели за много лет ничего нельзя было сделать? Власти после каждого ливня собираются на заседания, говорят, обсуждают, а где действия? Почему уничтожается наше имущество? Неужели эту проблему нельзя решить?", – сказали жители дома.

Они прибавили: "Может, пора начать работать, а не только говорить и заседать. Уже надоело – мы устали от обещаний, хотим жить спокойно, чтобы не пришлось по ночам под дождем ходить по колено в воде и спасать тонущие автомобили".

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