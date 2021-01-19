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Департамент миграции Литвы, по просьбе МИД на 5 лет включил российского исполнителя Филиппа Киркорова в список невъездных лиц. Запрет вступает в силу с 19 января 2021 года.
Filipas Kirkorovas
Filipas Kirkorovas
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"К исполнителям, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, не должны терпимо относится ни в одной демократической стране. Наша позиция в отношении таких деятелей однозначное, поэтому не возникло никаких сомнений в связи с включением Киркорова в список невъездных в Литву лиц", - сказала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

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В понедельник министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис попросил внести гражданина РФ и Болгарии Ф. Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву, указав, что этот известный исполнитель своими многократными посещениями аннексированного Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".

По словам Г. Ландсбергиса, участие Ф. Киркорова в концертах в Крыму "существенно вредит национальной безопасности Литвы". Министр обещал, что Литва будет систематически давать оценку всем лицам, которых Россия "старается использовать для продвижения своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы".

Дискуссии о расширении "черного" списка возникли после того, как выяснилось, что субсидии за несостоявшиеся культурные мероприятия были выделены литовским компаниям, планировавшим концерты российских исполнителей Ф. Киркорова и Михаила Шуфутинского.

В понедельник МИД подал заявку на включение гражданина России и Болгарии Филиппа Киркорова в список невъездных лиц.

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