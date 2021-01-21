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Певец Филипп Киркоров намерен оспорить запрет на въезд в Литву в судебном порядке, сообщил РБК адвокат Александр Добровинский, который будет представлять артиста.
Киркоров в суде обжалует запрет на въезд в Литву
© Scanpix

"Филипп Бедросович, как и я, считает, что использовать культуру в политических целях недостойно. Поэтому Филипп доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать гражданскую позицию Филиппа", — сказал адвокат.

Департамент миграции Литвы, по просьбе МИД на 5 лет включил российского исполнителя Филиппа Киркорова в список невъездных лиц. Запрет вступил в силу с 19 января 2021 года.

"К исполнителям, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, не должны терпимо относиться ни в одной демократической стране. Наша позиция в отношении таких деятелей однозначная, поэтому не возникло никаких сомнений в связи с включением Киркорова в список невъездных в Литву лиц", - сказала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

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