"Это Литве как члену Евросоюза будет стоить очень дорого, так как произошло абсолютное нарушение моих человеческих прав", — заявил артист.
Он отметил, что его адвокат настроен крайне серьезно. Исполнитель также поблагодарил Эстонию, которая не поддержала инициативу Литвы.
Департамент миграции Литвы, по просьбе МИД на 5 лет включил российского исполнителя Филиппа Киркорова в список невъездных лиц. Запрет вступил в силу с 19 января 2021 года.
"К исполнителям, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, не должны терпимо относиться ни в одной демократической стране. Наша позиция в отношении таких деятелей однозначная, поэтому не возникло никаких сомнений в связи с включением Киркорова в список невъездных в Литву лиц", - сказала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
Позднее адвокат Киркорова Александр Добровинский рассказал, что его клиент будет судиться из-за решения Литвы. Юрист отметил, что политика не должна касаться культуры, искусства, спорта и любви.
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