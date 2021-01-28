"Это Литве как члену Евросоюза будет стоить очень дорого, так как произошло абсолютное нарушение моих человеческих прав", — заявил артист.

Он отметил, что его адвокат настроен крайне серьезно. Исполнитель также поблагодарил Эстонию, которая не поддержала инициативу Литвы.

Департамент миграции Литвы, по просьбе МИД на 5 лет включил российского исполнителя Филиппа Киркорова в список невъездных лиц. Запрет вступил в силу с 19 января 2021 года.

"К исполнителям, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, не должны терпимо относиться ни в одной демократической стране. Наша позиция в отношении таких деятелей однозначная, поэтому не возникло никаких сомнений в связи с включением Киркорова в список невъездных в Литву лиц", - сказала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Позднее адвокат Киркорова Александр Добровинский рассказал, что его клиент будет судиться из-за решения Литвы. Юрист отметил, что политика не должна касаться культуры, искусства, спорта и любви.