Кинотеатры Литвы отказались показывать мультфильм Хаяо Миядзаки

Авторы заявления выразили подозрение, что часть прибыли от проката фильма может уйти в Россию. "Литовское кинематографическое сообщество призывает и другие страны Балтии отреагировать на эту информацию и возможные вредоносные действия России в отношении балтийской экономики и киноиндустрии, а также не позволить нажиться государству агрессору", - указано в документе.

Подробности связей Artgene с Россией не уточняются. В заявлении говорится, что на странице представителя Artgene в LinkedIn тот писал об опыте организации проката японских фильмов в России.