Килограмм картошки за один или несколько центов: торговые сети ведут ценовую войну

Дешевая картошка в понедельник была в магазинах двух торговых сетей. В магазинах сети Maxima она стоила 3 цента за килограмм.
"Коллеги, которые работают в сети 30 лет, таких цен не видели (…). Картошку по 3 цента мы продавали вчера (25 марта). С сегодняшнего дня до Пасхи дешевле будут и другие овощи", – сказала Delfi директор Департамента коммуникации и корпоративных связей Индре Тракимайте-Шяшкувене Maximos.
Она подчеркнула, что сеть не ограничивает количество овощей, которое могут купить покупатели.
Тракимайте-Шяшкувене признала, что сама сеть картошку по более низкой цене не получает.
В магазинах Maximа картошку за 3 цента можно было купить по приложению, цена по акции - 23 цента, полная цена была 79 центов.
Сеть Lidl в выходные представил рекламу на неделю, в которой сообщалось о том, что картошку будут продавать по 4 цента за килограмм, сообщает портал madeinvilnius.lt.
Для этого покупатели должны были активировать купон в приложении и сканировать виртуальную карту в кассе. Правда, в этих магазинах по такой цене один покупатель мог купить не больше 3 кг картошки.
В приложении Lidl после 19 ч. появился купон на покупку картошки по 1 центу за кг.
Представитель Lidl Lietuva Илона Чюжене сказала Delfi, что сеть всегда старается предложить покупателям наилучшее соотношение цены и качества.
Торговая сеть Rimi указала, что также делает скидки на картошку, чтобы предложить своим покупателям свежие овощи и хороший выбор.
"Картошка нового урожая со скидкой стоит 0,89 евро. Кроме того, у нас есть и другие овощи по привлекательной цене", – сказала Delfi пресс-секретарь Rimi Эгле Красаускене.
Сеть Norfa с января по воскресеньям продает овощи и фрукты с 50% скидкой.
Фермер Кедайняйского района Саулюс Дамбраускас сказал, что картошка, которая сейчас стоит около 35 центов за кг, в скором времени должна подорожать. Низкие цены в магазинах он считает непродолжительной акцией.
"Это для привлечения клиентов, по сути на рынке таких цен нет. Или хотят очистить склады, или привлечь клиентов. 35 центов (рыночная цена)", – сказал он, заметив, что цена на картошку и другие овощи зависит от положения на европейском рынке.
"Цена должна подняться, потому что картошка кончается. Пока цены не выросли, но они поднимутся: у многих фермеров картошка заканчивается", – сказал он.
"Так перед пасхой привлекают клиентов. Чтобы именно у них купили все к Пасхе. Картошка – товар для привлечения. А цены на картошку не снижаются, напротив - растут, поскольку картошки становится меньше", – сказал порталу глава кооператива Bulvių namai Ремигиюс Грумчюс.