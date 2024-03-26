Килограмм картошки за один или несколько центов: торговые сети ведут ценовую войну

 
Витаутас Будзинаускаc
ru.DELFI.lt
Bulvių kaina kovo pabaigoje kai kuriuose prekybos tinkluose
Bulvių kaina kovo pabaigoje kai kuriuose prekybos tinkluose
ФОТО: Maxima

Продукты в Литве дорожают, но иногда на этом фронте бывают и приятные новости. Некоторые торговые сети продают картошку по 3 цента за килограмм и даже дешевле. Представители сельскохозяйственного бизнеса сказали Delfi, что это временное предпраздничное явление, а цены на овощи в ближайшее время будут зависеть от погоды и европейского рынка.

Дешевая картошка в понедельник была в магазинах двух торговых сетей. В магазинах сети Maxima она стоила 3 цента за килограмм.

"Коллеги, которые работают в сети 30 лет, таких цен не видели (…). Картошку по 3 цента мы продавали вчера (25 марта). С сегодняшнего дня до Пасхи дешевле будут и другие овощи", – сказала Delfi директор Департамента коммуникации и корпоративных связей Индре Тракимайте-Шяшкувене Maximos.

Она подчеркнула, что сеть не ограничивает количество овощей, которое могут купить покупатели.

Тракимайте-Шяшкувене признала, что сама сеть картошку по более низкой цене не получает.

В магазинах Maximа картошку за 3 цента можно было купить по приложению, цена по акции - 23 цента, полная цена была 79 центов.

Сеть Lidl в выходные представил рекламу на неделю, в которой сообщалось о том, что картошку будут продавать по 4 цента за килограмм, сообщает портал madeinvilnius.lt.

Для этого покупатели должны были активировать купон в приложении и сканировать виртуальную карту в кассе. Правда, в этих магазинах по такой цене один покупатель мог купить не больше 3 кг картошки.

В приложении Lidl после 19 ч. появился купон на покупку картошки по 1 центу за кг.

Представитель Lidl Lietuva Илона Чюжене сказала Delfi, что сеть всегда старается предложить покупателям наилучшее соотношение цены и качества.

Торговая сеть Rimi указала, что также делает скидки на картошку, чтобы предложить своим покупателям свежие овощи и хороший выбор.

"Картошка нового урожая со скидкой стоит 0,89 евро. Кроме того, у нас есть и другие овощи по привлекательной цене", – сказала Delfi пресс-секретарь Rimi Эгле Красаускене.

Сеть Norfa с января по воскресеньям продает овощи и фрукты с 50% скидкой.

Фермер Кедайняйского района Саулюс Дамбраускас сказал, что картошка, которая сейчас стоит около 35 центов за кг, в скором времени должна подорожать. Низкие цены в магазинах он считает непродолжительной акцией.

"Это для привлечения клиентов, по сути на рынке таких цен нет. Или хотят очистить склады, или привлечь клиентов. 35 центов (рыночная цена)", – сказал он, заметив, что цена на картошку и другие овощи зависит от положения на европейском рынке.

"Цена должна подняться, потому что картошка кончается. Пока цены не выросли, но они поднимутся: у многих фермеров картошка заканчивается", – сказал он.

"Так перед пасхой привлекают клиентов. Чтобы именно у них купили все к Пасхе. Картошка – товар для привлечения. А цены на картошку не снижаются, напротив - растут, поскольку картошки становится меньше", – сказал порталу глава кооператива Bulvių namai Ремигиюс Грумчюс.

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