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Рождественское настроение царит и в Кедайняй. 3 декабря вечером в городе зажгли огни на главной елке, которая стоит на Большой рыночной площади.
Kėdainių eglė
Kėdainių eglė
© Organizatorių

Этой зимой елка станет самым ярким фонариком в городе, наделит главную площадь праздничной атмосферой. Елка украшена фонариками, снежинками и красными игрушками, вокруг елки - гномы (рождественские эльфы).

Kėdainių eglė
Kėdainių eglė
© Organizatorių

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