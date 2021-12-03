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Рождественское настроение царит и в Кедайняй. 3 декабря вечером в городе зажгли огни на главной елке, которая стоит на Большой рыночной площади.
Этой зимой елка станет самым ярким фонариком в городе, наделит главную площадь праздничной атмосферой. Елка украшена фонариками, снежинками и красными игрушками, вокруг елки - гномы (рождественские эльфы).
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