Казус в Regitrа: мужчине никто не может вернуть уплаченные за регистрацию автомобиля деньги

Читатель Delfi Арунас купил BMW 320d с дизельным двигателем. При регистрации у него взяли только свидетельство и договор о купле-продаже.

"Дали новое свидетельство и сказали заплатить 150 евро, удивившись столь крупной сумме. Потом я поговорил с другом, тот мне сказал, что я заплатил слишком много. Мы пересчитали - точно: если ввести данные из сертификата, выходит всего 30 евро", – сказал мужчина.

Он отправился в отделение Regitrа, заполнил жалобу, ему сказали ждать 20 дней.

После этого он получил новый документ, в котором было указано количество выбросов авто. За этот документ он заплатил 30 евро.

Мужчина надеялся, что ему вернут 150 евро, но получил ответ, что это невозможно.

В документе Regitra сказано, что плату подсчитывают по установленному законом порядку и один раз.

"В представленном голландском свидетельстве о регистрации данных о выбросах CO2 не было. Других таких же машин в регистре не было, поэтому плату подсчитали по действующей формуле", – сказано в письме, где указано, что налог пересчитывать не будут, поскольку изменение данных в документе - не является налогооблагающимся объектом.

"По этой причине мы отказываемся вернуть налог и деньги за изменение данных в регистрации", – сказано в письме, где указывается, что мужчина может обращаться в суд.

Представитель Regitra Эмилия Бардаускене сказала, что налог на регистрацию считают один раз – когда меняется хозяин. Задним числом его не пересчитывают.

"Если появляется дополнительная информация, то в документы могут внести данные о выбросах CO2, но плату все равно не пересчитывают, ее второй раз платить не надо. Иными словами, меняют только данные, выдают новый документ", – подчеркнула специалист.