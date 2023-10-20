Каждый второй житель Литвы не поддерживает лишение фигуристки Дробязко гражданства

Это одобряют чуть более трети (35%) жителей страны, тогда как еще седьмая часть (14%) респондентов опроса не имела мнения или не ответила на этот вопрос.

Относительно большую поддержку лишению гражданства выразили люди в возрасте 30-49 лет, жители районных центров и небольших городков, респонденты с образованием выше среднего и самым высоким семейным доходом (более 1800 евро) в месяц, специалисты и госслужащие, респонденты правых взглядов.

В ходе опроса выяснилось, что скорее против, чем в пользу решения о лишении гражданства выступают жители всех демографических и социальных групп, за исключением людей с правыми взглядами, среди которых равная доля как поддержки, так и неодобрения.

Против этого решения чаще выступают жители нелитовской национальности. Среди них 63% выразили неодобрение, а 21% одобрение.

Репрезентативный опрос жителей Литвы провела компания по исследованию рынка и общественного мнения "Baltijos tyrimai".