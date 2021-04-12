Каждый восьмой работник в Литве переболел коронавирусом: где заболевших было больше

В компаниях и организациях, где работают не меньше 5 человек, заболеваемость COVID-19 составляет почти 13% от всех членов коллектива. Об этом сообщает Департамент статистики. С начала пандемии заболели 57 000 из 445 000 человек.

За последние 14 дней до 7 апреля заболели 5763 человек, это 1,35% персонала.

Эпидемиологи сомневаются в том, что это верные данные, возможно, они завышены. Однако общие тенденции показывают: больше всего больных было среди работников больниц, немало больных было и среди сотрудников полиции.

Между тем организации по-разному тестируют своих работников – одни неактивно, другие проверяют регулярно. В среднем за 14 дней тестируют 10,45% работников, проверяют 46 500 тестов.

Департамент статистики включает только те тесты, данные о которых вносят в систему eSveikatą.

В торговых центров работников проверяют неактивно или же данные об этом в eSveikatа не поступают. Количество заболеваний среди их персонала не выделяется из средних данных.

Тестируют около 3% работников почты, железной дороги, лесничеств. Активнее всего своих работников тестируют больницы, например, в Сантаришкской клинике – 47%.

Президент Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Римановскис заверил, что бизнес уже взял управление ситуацией в свои руки, поскольку централизованных решений не хватает, а массовое тестирование невозможно из-за нехватки инфраструктуры.

Советник министра здравоохранения Симона Белюне сказала, что чаще всего не компании виноваты в том, что работники заболели. Но возможности тестирования существуют, только иногда не хватает сознательности – не только со стороны работодателей, но и со стороны работников.

Больше всего, по данным Департамента статистики, заболеваний было в больницах. В Каунасской клинике работают 7300 человек. С начала пандемии там заболел 1481 человек, или 20% от всех работников.

В Сантаришкской клинике из 6400 человек, болел 1211, или 19%. За последние 14 дней там заболели 8 и 17 работников, это 0,1 и 0,3%.

В Вильнюсе проверили больше работников, чем в Каунасе – 47% в Сантаришкской клинике и 12% в Каунасской.

В других больницах ситуация хуже. В Каунасской больнице Литовского университета медицинских наук работают 3400 человек, всего переболели 1046, или 31%. За 14 дней там установлено 5 случаев заболевания.

В Республиканской паневежской больнице установили 744 случая заболевания на 2000 работников (36,4%), но зафиксированы только 3 новых случая.

В Республиканской вильнюсской университетской больнице болели 763, 40,4% от 1900.

Больше всего случаев заболевания - 60% зафиксировано в одной больнице Вильнюсского округа, где работают 350 человек – заболели 210.

В организациях, обеспечивающих безопасность общества, работают 13 600 человек, заболели 2400. Это 17,4% от всех работников.

За последние 14 дней до 7 апреля зафиксировано 168 случаев заболевания, это 1,2% от общего числа работников. За 14 дней там проверены 16% работников.

В половине организаций, отвечающих за безопасность, уровень заболеваемости превышает средний показатель.

В Департаменте пожарной безопасности и спасения работают 3700 человек, заболели 674, или 18%. За последние 14 установлено 18 случаев заболевания.

В образовательных учреждениях количество переболевших или больных составляет 14,7%. За последние 14 дней установили 2,7% новых случаев.

В сфере торговли случаи заболеваемости встречаются реже, чем в среднем на рабочих местах. Там ковидом переболел каждый 10 работник: 3600 случаев на 35 400 человек или 10,3%. За последние 14 дней - 0,8%.

Самая крупная сеть - Maxima LT, где работают 13 400 человек. В коллективе COVID-19 болели 1327 человек.

В течение 14 дней в этой сфере установили 100 случаев (0,7%). Представитель сети сказала, что работников превентивно тестируют каждые 7-8 дней.

В сети Iki работают около 6000 человек. Там переболели или болеет 551 работник (9,2%), а за последние 14 дней заболели 35, или 0,58%. За 14 дней в сети Iki тестировали 168 работников (2,8%). Это самый низкий показатель среди крупных торговых сетей.

В сетях Norfa и Rimi одинаковое количество работников - 3300, поэтому по статистике определить, о какой сети конкретно идет речь, невозможно (Департамент статистики название работодателя не указывает).

Показатели обеих компаний похожие: всего чуть больше 300 случаев или больше 9%. За 14 дней в одной заболели 18, в другой - 16 работников. Однако в одной компании тестируют в три раза больше работников, чем в другой.

В сети Lidl 2400 работников. Всего переболели 245, или 10,3% персонала. За 14 дней заболели 22 человека.

В небольших магазинчиках ситуация разная: в одних за 14 дней заболели 30% работников, а в других всего несколько.

Романовскис сказал, что сейчас бизнесу работать легче, чем в декабре прошлого года. Однако он акцентирует, что и сейчас компаниям приходится надеяться на свои силы, а не централизованных решений нет.

"Управление пандемией все время было вызовом для компаний, тут им приходится полагаться на свои силы, как в вопросе тестирования, так и в вопросе организации процессов. Это вызов, но ничего нового в этом нет, в декабре было сложнее. Очаги есть везде, не только на рабочих местах. Вопрос, откуда они – не приносят ли люди болезни из дома", – сказал глава конфедерации.

Он критиковал отсутствие эффективного контроля.

"Самый большой вызов - эпидемиологическое отслеживание. Нет никакого контроля над очагами. Каждый все делает самостоятельно – каждый муниципалитет, каждая компания, может, сейчас появилось больше ясности, но работодатели давно поняли, что это их проблема, и они пытаются делать это изнутри, разделяя смены, тестируя работников и т.д.", – сказал Романовскис.