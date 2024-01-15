Каждый третий участник опроса не взял оранжевые пакеты для сортировки из-за очередей

Еще 19% респондентов (485) сказали, что не пойдут за средствами для сортировки, потому что не собираются сортировать отходы, 12% сказали, что этот вопрос для них не актуален (301 человек).

"Почему не могут раздавать во всех торговых центрах? Почему нельзя просто купить? Я был купила, но в продаже их нет! Сейчас жду 25 января… И еще вопрос, точно ли смогу в этот день поехать! Ведь около дома не раздают. Какой-то эксперт уверяет, что много отходов не бывает. У нас семья из 4 человек, я сортирую мусор, но выношу отходы каждый второй день! И мы еду не выбрасываем, но держать дома вонючий мусор я не собираюсь", – писала читатель.