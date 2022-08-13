aA
Недавно редакция портала MadeinVilnius.lt провела опрос, который показал, что каждый пятый вильнюсец выступает за запрет на въезд в Старый город. Опрос был проведен после того, как муниципалитет поделился своими планами оборудовать там 19 радаров.
Vilniaus senamiestis
Vilniaus senamiestis
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Большая часть респондентов не одобряет установку радаров в Старом городе. 417 участников опроса - 38,65% - выступили против этого. Были и те, кто одобряет такое решение - их 21,96%.

Каждый пятый житель сказал, что хотел бы, чтобы въезд в Старый город был полностью закрыт, а 9,82% сказали, что для них этот вопрос неактуален.


Напомним, что муниципалитет сообщил, что в Старом городе установят 19 радаров.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Выяснилось, в каком районе столицы Литвы появится 19 радаров

В этом году в Литве оборудуют 100 радаров, фиксирующих...

TOP новостей

Dainius Kreivys

Министр признал: цены на электричество в Литве ненормальные, но этому есть причины

Цены на электроэнергию в Литве бьют рекорды, однако то,...

Каждый пятый вильнюсец выступает за запрет на въезд в Старый город

Недавно редакция портала MadeinVilnius.lt провела опрос,...

МИД Литвы направил Беларуси ноту протеста в связи с приостановкой работы литовской школы

Министерство иностранных дел ( МИД ) Литвы в пятницу...

Asociatyvioji nuotr. Andrius Bagdonas

Депутат предлагает парламенту "омолодить" Литву

Молодым человеком предлагается считать лиц в возрасте...

Где можно отпраздновать Успение Богородицы в Вильнюсе?  список мест

Успение Богородицы в Литве отмечают 15 августа (в...