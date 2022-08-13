Каждый пятый вильнюсец выступает за запрет на въезд в Старый город

Большая часть респондентов не одобряет установку радаров в Старом городе. 417 участников опроса - 38,65% - выступили против этого. Были и те, кто одобряет такое решение - их 21,96%.

Каждый пятый житель сказал, что хотел бы, чтобы въезд в Старый город был полностью закрыт, а 9,82% сказали, что для них этот вопрос неактуален.



Напомним, что муниципалитет сообщил, что в Старом городе установят 19 радаров.