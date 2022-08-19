"Рекорд 18 августа был зафиксирован 83 года назад, тогда в Вильнюсе был 31,3 градус. Днем на западе уже было 32 градуса. Местами воздух прогрелся и до 33 градусов", – сказала LNK синоптик Литовской гидрометеорологической службы Инета Дауноравичюте.

У водоемов свежо, а в городе – на солнце асфальт раскален на столько, что если идти босиком, можно получить ожоги.

"Ничего не поделаешь, такая работа", – сказал LNK один рабочий, работавший на улице.

Горожане говорят, что в городе сухо и жарко, тяжело дышать, поэтому все работы должны быть прекращены, чтобы в воздухе было меньше пыли.

"Не надо этого делать, это опасно для людей", – сказал один вильнюсец.

"Масштабы работ не меняются, честно говоря. У нас сейчас много объектов", – сказал представитель Grindа Эгидиюс Степонавичюс.

По его словам, когда так жарко, дорожные рабочие начинают раньше работу, чаще делают перерывы.

В Инспекцию по труду с жалобами обращаются работники кухни – в старых помещениях нет кондиционеров, плохая вентиляция.

"Люди жалуются, что температура поднимается до 40 градусов", – сказала представитель инспекции Рита Зубкявичюте.

Врачи предупреждают, что в такую жару должны беречь себя люди с различными болезнями. Сейчас в воздухе высокая концентрация твердых частиц.

"Те пациенты, которые болеют, пьют лекарства, уже нуждаются в скорой помощи, им требуются более крепкие препараты. Им, возможно, чаще приходится пользоваться ингаляторами", – сказала LNK пульмонолог Республиканской Вильнюсской университетской больницы Гедре Григене.

Таким людям рекомендуется меньше говорить на улице, чтобы не вдыхать много тяжелых частиц. Дома надо закрыть окна и вытирать пыль.

"Больше вреда приносят выхлопы автомобилей и промышленные загрязнения воздуха. Твердые частицы на пляже или в другом месте на природе, такого размера, что их вдохнуть не получится", – сказал LNK глава Центра пульмонологии и аллергологии Эдвардас Данила.

"Сейчас во всех городах фиксируется средний уровень загрязнения. Может, в крупных городах концентрация больше, около улиц с интенсивным движением, там концентрация твердых частиц выше – близка норме, но не превышает ее", – сказала заведующая отделения оценки качества воздуха Агенства охраны окружающей среды Вилма Бимбайте.

Твердые частицы воздействуют на легкие, сердечно-сосудистую систему. Поэтому жителям рекомендуется избегать мест с интенсивным движением, строек и мест, где чинят дороги.

"Никакие показатели не превышены, значит, город присматривает за своей территорией", – сказал представитель Вильнюсского муниципалитета Гинтаутас Руновичюс.

Муниципалитет замечает, что жалоб от жителей не поступает.

В пятницу по-прежнему будет жарко. Вероятно, в этот день зафиксируют еще один рекорд.

"Пятница – самый жаркий день этой недели, поэтому будут новые рекорды. В пятницу воздух прогреется до 29–34 градусов тепла", – сказала синоптик.

В выходные понемногу наступят перемены. В воскресенье пройдет дождь и станет прохладнее, но всего на несколько градусов.