Каждую субботу пожарные части открывают свои двери для посетителей

Пожарные расскажут, почему в доме обязательно должен быть автономный детектор дыма, как правильно пользоваться плитой и электропроводкой, почему необходимо чистить дымоход, почему нельзя курить в постели, почему нельзя оставлять горящие свечи или кастрюлю на плите, почему необходимо купить огнетушитель и огнестойкую ткань.

Посетители смогут узнать об условиях работы пожарных, противопожарном и спасательном оборудовании, а малышам представится возможность посидеть в пожарной машине. Спасатели также расскажут, как подготовиться к чрезвычайным ситуациям. Взрослым посетителям предложат внимательно изучить сайт LT72.lt, посвященный готовности к чрезвычайным ситуациям.

По данным пожарно-спасательного департамента, в этом году в стране произошло 2 689 пожаров. 38 человек погибли.