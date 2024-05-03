2024.05.03 09:29

Каждую субботу пожарные части открывают свои двери для посетителей

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila
Знаете ли вы, что май - это месяц семьи? Чтобы помочь всем быть в безопасности, пожарные страны приглашают людей посетить пожарные части по субботам с 10 до 12 часов, об этом сообщает Департамент противопожарной безопасности.

Пожарные расскажут, почему в доме обязательно должен быть автономный детектор дыма, как правильно пользоваться плитой и электропроводкой, почему необходимо чистить дымоход, почему нельзя курить в постели, почему нельзя оставлять горящие свечи или кастрюлю на плите, почему необходимо купить огнетушитель и огнестойкую ткань.

Посетители смогут узнать об условиях работы пожарных, противопожарном и спасательном оборудовании, а малышам представится возможность посидеть в пожарной машине. Спасатели также расскажут, как подготовиться к чрезвычайным ситуациям. Взрослым посетителям предложат внимательно изучить сайт LT72.lt, посвященный готовности к чрезвычайным ситуациям.

По данным пожарно-спасательного департамента, в этом году в стране произошло 2 689 пожаров. 38 человек погибли.

Пожарные надеются, что полученные ими знания защитят население от серьезных бедствий.

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