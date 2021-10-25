В красной зоне остается только Игналинский муниципалитет. Все остальные 59 муниципалитетов страны окрашены в черный цвет.

В Игналинском районе на 100 тысяч жителей за последние 14 дней приходится 417,5 случаев, во всех муниципалитетах страны - более 500 случаев.

Самая плохая эпидемиологическая ситуация - в Клайпедском городском самоуправлении. Здесь на 100 тысяч жителей за последние 14 дней приходилось 2274 случая.

Это единственный муниципалитет страны, где за 14 дней зарегистрировано более 2 000 случаев на 100 000 жителей.

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1810 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 25 человек. За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1314,4 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней выросла до 14%.