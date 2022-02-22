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Согласно переписи населения и жилья, 1 января 2021 г. в Литве было 1 302,7 тыс. женщин 15 лет и старше, 76,5% (или 996 600) из них родили 1,962 млн. детей. По сравнению с данными переписи 2011 г., количество женщин этого возраста снизилось на 8,3% (117 400), рожавших уменьшилось на – 6,6% (70 700), количество рожденных детей уменьшилось на – 11,3% (249 000).
Mama veda vaiką į mokyklą
Mama veda vaiką į mokyklą
© Shutterstock

Если сравнивать с данными первой переписи с момента восстановления независимости в 2001 г., то количество рожавших женщин и рожденных детей сократилось на 13,1% (150 500) и 19,8% (485 500).

Рождаемость в городе и в деревне отличается. 689 000 женщин в городе (69,1% всех родивших женщин) родили 1.263 млн. детей (64,4% общего числа рожденных детей). 307 600 жительниц деревень (30,9%) родили 699 100 детей (35,6%).

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По сравнению с данными переписи 2011 г., в городе количество женщин, которые родили детей сократилось на 4,3%, в деревне – на 11,4%, количество рожденных детей сократилось соответственно на 6,5 и 18,7%. По сравнению с данными за 2001 г., количество родивших детей горожанок сократилось на 10,1%, а сельских жительниц – на 19,2%, количество рожденных ими детей соответственно сократилось на 12,8 и 30,1%.

По данным переписи 2021 г., на 1000 женщин от 15 лет и старше приходится 1506 рожденных детей (2011 г. – 1557, 2001 г. – 1607).

8 из 10 женщин родили 1-2 детей. Городские женщины чаще рожали двоих детей (51,9%) или одного (34,6%) ребенка. Данные переписи показывают, что каждые 10 лет становится больше жительниц сел, рожающих 1-2 детей.

Жительницы сел чаще чем горожанки рожают больше чем двух детей (из в 1,7 раза больше, чем многодетных жительниц городов). Однако количество таких женщин в сельской местности стремительно сокращается - в 2021 г. они составляли 30,4% от всех женщин, у которых есть дети, в 2011 и 2001 гг. – соответственно 37,3% и 41,7%.

У женщин до 29 лет обычно было по одному ребенку. Больше всего женщин, у которых по двое детей, было в возрастной группе 60–64 лет, 3 и больше – 70 лет и старше.

По данным переписей, в 2021 г. в среднем на одну женщину приходилось 1,97 ребенка, в 2011 г. – 2,07, в 2001 г. – 2,13.

Каждое новое поколение женщин в Литве рожает все меньше детей. Женщины 1980–1984 г.р. в среднем родили меньше чем по 2 ребенка, а те, что моложе – 1.

Специалисты отмечают, что быстрее всего рождаемость сокращается в деревне.

По данным переписи 2021 г, первого ребенка женщины обычно рожают в возрасте 20–24 лет – 48,4% всех женщин, у которых есть дети (в 2011 г. таких был 51,4%). Каждая третья женщина, родившая первого ребенка, была 25–29 лет (в 2011 г. в группе 25–29 лет было 27,9% рожениц). Каждая десятая (в 2011 г. – каждая 9) родившая первого ребенка женщина была из возрастной группы 30–39 лет.

В деревне женщины заводят первого ребенка раньше, чем в городе. Из всех женщин, которые родили первого ребенка в 15–19 и 20–24 года соответственно 12,8% и 52,9% были жительницами села, а 7,4% и 46,4% - горожанками. Гораздо больше горожанок, чем сельчанок родили первого ребенка после 25 лет.

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