Каунасское самоуправление профинансирует оборудование укрытий в многоквартирных домах

"Большинство жителей Каунаса проживают в многоквартирных домах, поэтому установка в них укрытий необходима. Мы хорошо ознакомились с тем, как Польша, Финляндия, города-партнеры в Украине используют имеющиеся ресурсы. Мы использовали их знания и опыт при подготовке этой инициативы. Это шаг к лучшей подготовке жителей муниципалитета к чрезвычайным ситуациям и способ повысить безопасность городского сообщества", - цитируется в сообщении директор администрации Каунасского самоуправления Тадас Метеленис.