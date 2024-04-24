2024.04.24 11:40

Каунасское самоуправление профинансирует оборудование укрытий в многоквартирных домах

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Kauno miesto savivaldybė
Kauno miesto savivaldybė
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
Во вторник собравшиеся на заседание политики Каунаса единогласно одобрили программу оборудования укрытий в многоквартирных домах. Она предусматривает, что финансирование для жителей, желающих установить укрытие, может составлять до 100 проц.

"Большинство жителей Каунаса проживают в многоквартирных домах, поэтому установка в них укрытий необходима. Мы хорошо ознакомились с тем, как Польша, Финляндия, города-партнеры в Украине используют имеющиеся ресурсы. Мы использовали их знания и опыт при подготовке этой инициативы. Это шаг к лучшей подготовке жителей муниципалитета к чрезвычайным ситуациям и способ повысить безопасность городского сообщества", - цитируется в сообщении директор администрации Каунасского самоуправления Тадас Метеленис.

Как указывает муниципалитет, претендовать на поддержку сможет жилой дом с тремя и более квартирами. В многоквартирном доме могут быть и нежилые помещения – торговые, административные, предприятия общественного питания и другие. Заявки, поступившие от жителей, будут рассматриваться специально созданной для этого рабочей группой.

Каунасцы при поддержке города смогут установить дополнительные аварийные выходы из укрытий в многоквартирных домах, укрепить или построить новые защитные. Финансирование также покроет установку систем питьевого водоснабжения, хранения и канализации, систем фильтрации воздуха и аварийного освещения.

При этом может быть приведена в порядок электроинсталяция с возможностью подключения автономного источника энергоснабжения.
Средства на эту инициативу предусмотрены уже в этом году.

В настоящее время в Каунасе имеется 287 укрытий, которые могли бы обеспечить кратковременную защиту примерно трети жителей. По подсчетам города, из 304 тыс. постоянных жителей муниципалитета примерно 74 проц. каунасцев проживают в многоквартирных домах.

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