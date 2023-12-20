Каунасское отделение Департамента миграции приостановило работу до мая следующего года

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas
Департамент миграции приостанавливает работу своего каунасского отделения до мая следующего года. Такое решение было принято после того, как рано утром во вторник, 19 декабря, в помещении управления произошел пожар.

"Все обслуживание клиентов в каунасском отделении, расположенном на проспекте А. Юозапавичюса, 57, приостановлено до мая. Приносим извинения за причиненные неудобства", — говорится на сайте Департамента.

Как объявил Департамент миграции, гражданам Литвы, забронировавшим свои визиты в Каунасе, рекомендуется обращаться в любые другие ближайшие офисы обслуживания клиентов по всей стране.

Иностранным гражданам рекомендуется выбирать отделения Департамента миграции в Мариямполе, Алитусе или Вильнюсе.

Во время пожара пострадала уборщица
Пожар произошел в здании, принадлежащем Имущественному Банку, по адресу проспект Юозапавичюса, 57 А., где на арендной основе работает каунасский филиал миграционного отделения.

По предварительным данным, в помещении загорелся электрический щит, помещение заполнилось дымом. Огонь причинил и другой ущерб. Открытого пламени не было, но пожарным пришлось разобрать часть внутренней стены, чтобы найти другие очаги возгорания, сообщили в департаменте.

В нем отмечается, пожар был обнаружен до начала работы, клиентов в помещении не было, никто из сотрудников Миграционного отдела не пострадал, но находившейся в здании уборщице потребовалась медицинская помощь.

Часть здания, где произошел пожар, была отремонтирована два года назад. В настоящее время завершается модернизация остальной части здания. Предполагается, что дым начал подниматься вверх и оборудование начало тлеть в одном из электрических щитов в уже отремонтированной части здания.

Причина пожара будет расследована пожарными экспертами. Ущерб оценивается.

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