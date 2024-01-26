Каунасский участковый суд открыл еще одно дело осужденного за шпионаж Палецкиса

Палецкис за шпионаж был осужден на 5 лет и 5 месяцев. Новое уголовное дело на него завели после того, как 30 сентября 2022 года в интервью он публично одобрял международные преступления, преступления СССР или нацистской Германии, отрицал их и умалял. Высказываясь о вооруженном сопротивлении в Литве в послевоенные годы, он представил это как нанесенный Америкой ущерб Литве, подозревают, что он унижал участников послевоенного вооруженного сопротивления, умалчивая о том, что их целью была защита свободы Литвы.
Оценивая вооруженный конфликт в Украине он сказал, что "мы наблюдаем крайний случай использования со стороны США". Якобы Украина выжата, как лимон, скоро ее сдвинут на задний план, как страну, которая уже выполнила свою роль.
"Чтобы такое не случилось с Литвой, как в Украине, которая истекает кровью, исчезнет с карты мира вся или ее часть. ,Чтобы с такого не случилось с Литвой, надо делать выводы, проводить суверенную политику, учиться на своих ошибках. К сожалению, наши сделали все, чтобы выполнять указания, чтобы Украина оказалась на грани существования. Видно, такую судьбу могут уготовить и нам", – сказал Палецкис.
Кащюнаса он обвинял в попытке узаконить американский репрессивный механизм, а США - в цинизме, и прогнозировал, что маленькие страны будут использовать для того, чтобы Вашингтон мог мериться силами с Россией и Китаем.
"Иногда хочется назвать Комитета по нацобороне "нацистским комитетом по безопасности и обороне, поскольку сам Кащюнас когда-то был членом нацистской партии", – вещал Палецкис.
Он обвинял консерватора в попытке изменить законы так, чтобы появилась возможность репрессий в отношении инакомыслящих.
"Он хочет заткнуть рот таким СМИ, как ekspertai.eu, PressJazz Tv, всему обществу. И прикрываясь тем, что якобы,.. Как вам известно, он хочет изменить УК, чтобы всех, кто говорит против нацбезопасности, могли сажать за решетку. А понятие нацбезопасности, конечно, сформулирует сам господин Кащюнас", – сказал Палецкис, заявив, что нынешняя власть в Литве "исчерпала последние ресурсы доверия", а своими методами хочет расправиться с оппозицией.
По данным расследования, подозревают, что в сентябре прошлого года Палецкис, отбывая наказание в Каунасской тюрьме, через СМИ во время телефонного разговора, оклеветал депутата парламента Литвы, председателя Комитета нацбезопасности и обороны Лауринаса Кащюнаса.
На самом деле Кащюнас в 2000–2002 гг был членом Национал-демократической партии, которую возглавлял Миндаугас Мурза (позже сменивший фамилию на Гервалдас), был заместителем председателя партии, участвовал в движении против членства Литвы в Евросоюзе.
Кащюнас в публичном пространстве признал, что этот период его политической партии был заблуждением.
Палецкис свою вину не признает. Его положение осложняет тот факт, что преступление он совершил после того, как был осужден за преднамеренное преступление, его судимость еще не исчезла.
За клевету, согласно УК ЛР полагается наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года. За публичное одобрение международных преступлений, преступлений СССР и нацистской Германии, их одобрение и умаление их значения грозит лишение свободы на срок до двух лет.