Палецкис за шпионаж был осужден на 5 лет и 5 месяцев. Новое уголовное дело на него завели после того, как 30 сентября 2022 года в интервью он публично одобрял международные преступления, преступления СССР или нацистской Германии, отрицал их и умалял. Высказываясь о вооруженном сопротивлении в Литве в послевоенные годы, он представил это как нанесенный Америкой ущерб Литве, подозревают, что он унижал участников послевоенного вооруженного сопротивления, умалчивая о том, что их целью была защита свободы Литвы.

Оценивая вооруженный конфликт в Украине он сказал, что "мы наблюдаем крайний случай использования со стороны США". Якобы Украина выжата, как лимон, скоро ее сдвинут на задний план, как страну, которая уже выполнила свою роль.