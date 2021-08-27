Каунасский муниципалитет позицию не меняет: на аллее Лайсвес шествие ЛГБТ проводить небезопасно

Напомним, что 30 июля Административный суд регионов признал решение Каунасского муниципалитета не давать разрешения на шествие антиконституционным и обязал муниципалитет до 11 ч. 1 сентября согласовать маршрут шествия с его организаторами. Суд указал, что шествие должно проходить 4 сентября с 12 до 15 ч., а его участники, должны собраться на площади Независимости и идти до 99 здания на аллее Лайсвес, а потом вернуться назад.

Муниципалитет обжаловал это решение и указал, что шествие представляет угрозу для жителей и доставит неудобства кафе и ресторанам. Об этом сказал представитель мэрии Паулюс Керас.

"Можно предположить, что это будет угрозой для людей и их безопасности, что прекрасно иллюстрирует недавно проведенный митинг у парламента, который перерос в беспорядки", – сказал Керас.

Одна из организаторов Kaunas Pride Виктория Колбешникова назвала позицию муниципалитета жалкой и надеется, что суд отклонит это решение.

"Мы считаем, что Каунасский муниципалитет показал свое истинное лицо мы считаем это решение жалким. Муниципалитет показал, что он не готов стать современной столицей европейской культуры, это скорее столица асфальта. И это на фоне столкновений с маршем в защиту семей, мы надеемся на понимание и обещаем, что 4 сентября голос ГБТ так или иначе будет услышан", – сказала порталу Колбешникова.