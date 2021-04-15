Об этом в четверг в фейсбуке написал ученый, член экспертной группы Вайдотас Землис-Балявичюс.
"Каунас пал в неравном бою с эпидемией и сегодня вошел в черную зону", – писал он.
За минувшие сути в Литве установили 1168 новых случаев коронавируса.
В Каунасе установили 143 новых случая. Показатель на 100 000 жителей за 14 дней в этом городе составляет 507, количество положительных тестов составляет 7%.
В черной зоне находится и столица Литвы – здесь показатель заболеваемости на 100 000 жителей за 14 дней составляет 911 случаев, количество положительных тестов 7,9%.
Остальные крупные города в черную зону не попадают.
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