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Каунас по эпидемиологической ситуации попал в "черный список" муниципалитетов, сообщает Департамент статистики.
Kaunas
Kaunas
© DELFI / Laimonas Jankauskas

Об этом в четверг в фейсбуке написал ученый, член экспертной группы Вайдотас Землис-Балявичюс.

"Каунас пал в неравном бою с эпидемией и сегодня вошел в черную зону", – писал он.

За минувшие сути в Литве установили 1168 новых случаев коронавируса.

В Каунасе установили 143 новых случая. Показатель на 100 000 жителей за 14 дней в этом городе составляет 507, количество положительных тестов составляет 7%.

В черной зоне находится и столица Литвы – здесь показатель заболеваемости на 100 000 жителей за 14 дней составляет 911 случаев, количество положительных тестов 7,9%.

Остальные крупные города в черную зону не попадают.

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