"Несколько дней назад я удаленно встречался с координаторами программы "Каунас 2022" и представителями фестиваля "Молодежный сезон. Долгожданная дискуссия о связи между культурой, искусством и общиной ЛГБТ+, которая должна была состоятся на следующей неделе - отозвана. Причина: Каунасский муниципалитет не дал разрешения на проведение дискуссии", – об этом в Facebook сообщил редактор "Дня культуры" на LRT Plius Денис Коломыцкий, сравнив такое действие с цензурой.

"Не было дано разрешение на проведение Kaunas Pride. Показалось ненужным обсуждение с молодежью темы ЛГБТ+. Я так думаю, что это ни что иное, (...) как цензура", – сказал он.