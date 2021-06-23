"Несколько дней назад я удаленно встречался с координаторами программы "Каунас 2022" и представителями фестиваля "Молодежный сезон. Долгожданная дискуссия о связи между культурой, искусством и общиной ЛГБТ+, которая должна была состоятся на следующей неделе - отозвана. Причина: Каунасский муниципалитет не дал разрешения на проведение дискуссии", – об этом в Facebook сообщил редактор "Дня культуры" на LRT Plius Денис Коломыцкий, сравнив такое действие с цензурой.
"Не было дано разрешение на проведение Kaunas Pride. Показалось ненужным обсуждение с молодежью темы ЛГБТ+. Я так думаю, что это ни что иное, (...) как цензура", – сказал он.
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