Главу администрации уволили после тайного голосования. За проголосовали все 40 членов горсовета, которые были на заседании.
Правоохрана подозревает Шиляускаса в том, что он взял взятку в размере 140 000 евро у главы компании Autokausta Юозаса Кряучюнаса за благоприятные решения в заключении договоров на строительные работы. По данным правоохраны, это самая крупная выявленная на сегодняшний день взятка в Литве.
Служба спецрасследований (ССР) также сообщила, что было арестовано около 170 объектов недвижимости, принадлежащих Шиляускасу, общая их стоимость оценивается в семизначную цифру.
Кроме того, арестованы 15 объектов недвижимости, принадлежащих Кряучюнасу.
Ранее мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис отстранил Шиляускаса с занимаемой им должности. Он сказал, что обвинения в адрес главы администрации для него были как гром среди ясного неба.
"Моя позиция такая: вор, взяточник должен сидеть в тюрьме", – сказал мэр.
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