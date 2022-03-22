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Каунасский горсовет во вторник уволил подозреваемого в коррупции главу администрации Вилюса Шиляускаса.
Vilius Šiliauskas
Vilius Šiliauskas
© Kaunas.lt

Главу администрации уволили после тайного голосования. За проголосовали все 40 членов горсовета, которые были на заседании.

Правоохрана подозревает Шиляускаса в том, что он взял взятку в размере 140 000 евро у главы компании Autokausta Юозаса Кряучюнаса за благоприятные решения в заключении договоров на строительные работы. По данным правоохраны, это самая крупная выявленная на сегодняшний день взятка в Литве.

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Служба спецрасследований (ССР) также сообщила, что было арестовано около 170 объектов недвижимости, принадлежащих Шиляускасу, общая их стоимость оценивается в семизначную цифру.

Кроме того, арестованы 15 объектов недвижимости, принадлежащих Кряучюнасу.

Ранее мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис отстранил Шиляускаса с занимаемой им должности. Он сказал, что обвинения в адрес главы администрации для него были как гром среди ясного неба.

"Моя позиция такая: вор, взяточник должен сидеть в тюрьме", – сказал мэр.

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