Каунасский горсовет планируют ввести новый вид билета на общественный транспорт

По мнению работников каунасского муниципалитета, которые подготовили данную инициативу, это "решит проблемы с парковкой и изменит привычки горожан, а также будет способствовать достижению целей Плана устойчивой мобильности города Каунаса, уменьшая заторы и делая поездки по Каунасу более экологичными".

Новый билет – это специальный проездной билет на мероприятия в Каунасе - будет интегрирован непосредственно в билет на мероприятие (концерт, спортивное соревнование и т.д.). При помощи этого билета можно будет добраться на мероприятие на общественном транспорте за 3 часа до его начала и вернуться в течение 3 часов после окончания.