"Мы получаем недостаточно вакцины, мощности у нас намного больше, мы и в воскресенье не можем работать из-за небольшого количества вакцины, на этой неделе также не работали в понедельник. Сейчас не будем работтаь три дня", –сказал заместитель главы администрации Каунасского муниципалитета Паулюс Кярас.

По данным Департамента статистики за четверг, Каунас получил 116 556 доз, использовал 111 945.

По словам Кяраса, количество вакцины, которое получат на следующей неделе, также недостаточное для работы на полную мощность.

"На следующей неделе мы планируем небольшое количество вакцины, возможно, нечем будет прививать уже с пятницы", – заметил он.

По данным на 16 апреля, в Литве на данный момент не использовано 55 692 дозы вакцины.

В понедельник муниципалитет надеется получить новую партию вакцины Pfizer, тогда во вторник снова начнется вакцинация.