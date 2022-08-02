Открывшийся в середине марта Центр регистрации украинцев в Каунасе предоставил убежище почти 12,3 тыс. человек, сообщает Каунасское городское самоуправление.

"После закрытия центров регистрации в больших городах Каунас действовал на полную мощность. Теперь, с уменьшением потоков из Украины, Министерство внутренних дел отпускает нас в "отпуск", но если потребуется – мы немедленно возобновим работу и помощь", – сказал руководитель Центра управлениями экстремальными ситуациями и операциями Каунасского самоуправления Паулюс Керас, поблагодарив каждого работавшего в центре человека.

По его словам, обосновавшийся в Каунасском центре культуры пункт регистрации украинцев закроется 8 августа. С этого дня в стране будет действовать единственный центр регистрации в Алитусе. В рабочие часы украинцев будут также принимать территориальные отделения Департамента миграции.

Такое решение принято в связи со значительно уменьшившимися потоками, говорится в сообщении Каунасского городского самоотравления. Если в первые дни работы центра в него обращались около 1100 украинцев в сутки, то теперь – до 20 человек в день.