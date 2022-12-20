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Во вторник утром во всей Литве ситуация на дорогах была осложнена ледяным дождем и мокрым снегом. В Вильнюсе особого гололеда не было, поэтому наплыва пациентов в травматологических отделениях столичных больниц не фиксировалось.
Greitoji medicinos pagalba
Greitoji medicinos pagalba
© DELFI / Nerijus Povilaitis

"Пока у нас нет роста числа пациентов, пострадавших из-за скользких тротуаров. В целом, начало зимы в этом плане не принесло травматологам дополнительных хлопот, мы этому рады", – сказала представитель Республиканской Вильнюсской университетской больницы Аста Багдонавичене.

По ее словам, утром во вторник все было спокойно, однако после обеда число пациентов выросло.

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"Но пока мы регистрируем отдельные травмы, которые получили люди на скользких поверхностях", - заметила Багдонавичене.

По ее словам, ситуация может изменится вечером, когда люди будут возвращаться домой, а погодные условия ухудшатся.

"Обобщенную статистику а сегодня мы получим только завтра", – сказала специалист.

В декабре в приемное отделение Республиканской Вильнюсской университетской больницы из-за травм, связанных с падением на скользкой поверхности, в среднем попадало по 99 человек в день.

"Это меньше обычного среднего суточного потока пациентов (он составляет 100–120 человек в сутки)", – заметила Багдонавичене.

Такие данные отражены в статистике последних дней – в понедельник было 106 пациентов с травмами, в воскресенье – 100, в субботу – 118.

Иная ситуация наблюдается в Каунасе – в травматологию Каунасской больницы Литовского университета медицинских наук во вторник с 6 ч. утра до полудня поступило около 100 пациентов с разными травмами, обычно за сутки поступает 150–200 таких пациентов. Еще больше пострадавших стало поступать после полудня.

Фиксируются в том числе и тяжелые травмы, некоторых пострадавших госпитализируют. С утра в больнице госпитализировано 20 пациентов с травмами.

Похожая ситуация наблюдается и в Шяуляе. Пациентам приходится дать в приемном отделении по 4-5 часов. В первые три часа во вторник утром в больницу доставили 23 пациентов, половину из них пришлось госпитализировать.

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