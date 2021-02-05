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Каунасские педагоги удивились, когда из полученных после первой прививки брошюр узнали, что ждет тех, кто отказался от вакцинации.
Oksfordo universitetas atliks tyrimą, kuriame paskiepys gyventojus dviem skirtingų vakcinų nuo COVID-19 dozėmis.
Oksfordo universitetas atliks tyrimą, kuriame paskiepys gyventojus dviem skirtingų vakcinų nuo COVID-19 dozėmis.
© EPA - ELTA

Министерство науки, образования и спорта Литвы сообщило, что педагоги не будут вакцинированы в обязательном порядке, если кто-то откажется от прививок, это не станет поводом для увольнения. Однако учителя, отказавшиеся от вакцинации, должны будут тестироваться каждые 10 дней.

Если учитель не будет прививаться и тестироваться, он может быть отстранен от работы, не будет получать зарплату до того дня, когда сдаст тест или будет переведен на другое рабочее место.

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"Педагоги могут привиться, но нигде не сказано, что это они должны делать в обязательном порядке. Мы надеемся, что учителя поступят разумно, оценят положение, и привьются", – сказал канцлер министерства Томас Даукантас.

"Если же учителя не прививаются, они в обязательном порядке должны будут каждые 10 дней тестироваться. Если они не будут этого делать, то работодатель отстранит его от работы и не будет платить зарплату, пока он не сдаст анализы", – продолжил он.

По словам канцлера, такой порядок установлен в законе о профилактике и контроле инфекционных заболеваний и действует не только в случае с коронавирусом, но и с другими инфекционными болезнями.

"Если бы мы знали, что так будет, мы бы сделали прививки", – писали в редакцию Delfi учителя из Каунаса.

Недовольны и те учителя, которые уже получили первую дозу вакцины - они слишком поздно узнали, что перед вторым тестом им придется еще два раза сдавать PGR-тесты. Эти тесты учителя могут сдать бесплатно. Правда, некоторым придется ездить по 30 км, чтобы сдать тест.

Представитель отдела здравоохранения Каунасского муниципалитета Дайва Кузминене на вопрос, почему учителей поздно информировали о последствиях отказа от вакцинации, ответила: "Мы начали прививать работников системы образования только после того, как публично был опубликован приказ министра здравоохранения, информация была публичной и доступной. Поскольку мы ответственно сделали всю подготовительную работу, пригласили педагогов сделать быстрые тесты на антитела, спрашивали, хотят ли они прививаться, мы хорошо управляли ситуацией, могли быстро реагировать и сразу же начать вакцинацию".

Informacinis lapelis, kurį gavo Kauno pedagogai.
Informacinis lapelis, kurį gavo Kauno pedagogai.
© Asmeninis albumas

Кузминене прибавила: "Со всей информацией учителя могли ознакомиться при заполнении анкеты, составленной Минздравом и согласия на вакцинацию. Что касается информации о вакцине, то упаковку от нее и информацию выдают перед прививкой, когда вносят данные в систему. После этого человека прививают".

Педагоги также жалуются, что администрация требует от них быстрее делать прививки, оказывает давление.

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