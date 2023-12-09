Каунасская тюрьма не разрешила Гапшису удаленно присутствовать на заседаниях комитетов парламента

 
ELTA
Виктория Смирновайте
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ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Каунасская тюрьма не удовлетворила просьбу осужденного по делу о политической коррупции MG Baltic и приговоренного к реальному заключению депутата Витаутаса Гапшиса и не разрешила ему удаленно участвовать в заседаниях комитетов парламента.

"Пока начальник не разрешил, сказал, что все осужденные равны. (...) Документ я не видел, мне передали это на словах", – сказал адвокат Гапшиса Вайдотас Свидярскис.

Он не исключает, что по мере приближения для импичмента, Гапшис еще раз подаст такого рода заявку.

"Сейчас, наверное, более интересный момент - начало импичмента. Факт - Витаутас хочет участвовать в процессе. Интересно, что тогда будет делать тюрьма", – прибавил адвокат.

Между тем Литовская служба тюрем заявки Гапшиса и реакцию на них не комментирует, ссылаясь на закон о защите данных.

Однако в комментарии ЛСТ указано, что, в соответствии с внутренними правилами тюрем. осужденным, которые относятся к обычной группе, не разрешают пользоваться стационарным или переносным компьютером.

Напомним, что Апелляционный суд Литвы 22 ноября признал виновными всех обвиняемых по делу о коррупции MG Baltic: бывшего вице-президента концерна Раймондаса Курлянскиса, экс-лидера Движения либералов Масюлиса и приговорил их к 6 и 5,5 годам лишения свободы, депутата Витаутаса Гапшиса - к 4,5 годам лишения свободы, а экс-депутаты Шарунас Густайнис и Гинтарас Степонавичюс получили денежные штрафы. Юридические лица - Движение либералов, Партия труда и MG Baltic также получили денежные штрафы.

Судейская коллегия Верховного суда Литвы (ВСЛ) не удовлетворила ходатайства осужденных по так называемому делу MG Baltic Витаутаса Гапшиса, Элигиюса Масюлиса и Раймондаса Курлянскиса о приостановлении исполнения приговора суда низшей инстанции. Решения суда они будут ждать в тюрьмах.

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