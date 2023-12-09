Каунасская тюрьма не разрешила Гапшису удаленно присутствовать на заседаниях комитетов парламента

"Пока начальник не разрешил, сказал, что все осужденные равны. (...) Документ я не видел, мне передали это на словах", – сказал адвокат Гапшиса Вайдотас Свидярскис.

Он не исключает, что по мере приближения для импичмента, Гапшис еще раз подаст такого рода заявку.

"Сейчас, наверное, более интересный момент - начало импичмента. Факт - Витаутас хочет участвовать в процессе. Интересно, что тогда будет делать тюрьма", – прибавил адвокат.

Между тем Литовская служба тюрем заявки Гапшиса и реакцию на них не комментирует, ссылаясь на закон о защите данных.

Однако в комментарии ЛСТ указано, что, в соответствии с внутренними правилами тюрем. осужденным, которые относятся к обычной группе, не разрешают пользоваться стационарным или переносным компьютером.