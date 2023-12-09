Каунасская тюрьма не разрешила Гапшису удаленно присутствовать на заседаниях комитетов парламента

"Пока начальник не разрешил, сказал, что все осужденные равны. (...) Документ я не видел, мне передали это на словах", – сказал адвокат Гапшиса Вайдотас Свидярскис.
Он не исключает, что по мере приближения для импичмента, Гапшис еще раз подаст такого рода заявку.
"Сейчас, наверное, более интересный момент - начало импичмента. Факт - Витаутас хочет участвовать в процессе. Интересно, что тогда будет делать тюрьма", – прибавил адвокат.
Между тем Литовская служба тюрем заявки Гапшиса и реакцию на них не комментирует, ссылаясь на закон о защите данных.
Однако в комментарии ЛСТ указано, что, в соответствии с внутренними правилами тюрем. осужденным, которые относятся к обычной группе, не разрешают пользоваться стационарным или переносным компьютером.
Напомним, что Апелляционный суд Литвы 22 ноября признал виновными всех обвиняемых по делу о коррупции MG Baltic: бывшего вице-президента концерна Раймондаса Курлянскиса, экс-лидера Движения либералов Масюлиса и приговорил их к 6 и 5,5 годам лишения свободы, депутата Витаутаса Гапшиса - к 4,5 годам лишения свободы, а экс-депутаты Шарунас Густайнис и Гинтарас Степонавичюс получили денежные штрафы. Юридические лица - Движение либералов, Партия труда и MG Baltic также получили денежные штрафы.
Судейская коллегия Верховного суда Литвы (ВСЛ) не удовлетворила ходатайства осужденных по так называемому делу MG Baltic Витаутаса Гапшиса, Элигиюса Масюлиса и Раймондаса Курлянскиса о приостановлении исполнения приговора суда низшей инстанции. Решения суда они будут ждать в тюрьмах.