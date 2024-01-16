Каунасская прокуратура проверит законность земляных работ на берегу Немана

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Nemuno pakrantėje vykstantys darbai
Nemuno pakrantėje vykstantys darbai
ФОТО: DELFI / Nerijus Povilaitis
Каунасская прокуратура сообщает о начале расследования предположительно незаконных земляных работ на участке в Каунасском районе на берегу реки Неман у Шиляльско-Кулаутувской велодорожки.

По словам прокуратуры, во вторник в публичном пространстве появилась информация о том, что на берегу Немана жители Каунасского района заметили тяжелую технику, которая, возможно, незаконно проводила работы в охраняемой зоне реки Неман.

"Указанная в публикации информация ставит под сомнение законность работ, проводимых на упомянутой территории. Прокуроры ОЗОИ Каунасской окружной прокуратуры приняли решение о целесообразности начала расследования с целью установить, не нарушен ли общественный интерес", – говорится в пресс-релизе прокуратуры, инициировавшей расследование.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии