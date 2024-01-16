Каунасская прокуратура проверит законность земляных работ на берегу Немана

По словам прокуратуры, во вторник в публичном пространстве появилась информация о том, что на берегу Немана жители Каунасского района заметили тяжелую технику, которая, возможно, незаконно проводила работы в охраняемой зоне реки Неман.
"Указанная в публикации информация ставит под сомнение законность работ, проводимых на упомянутой территории. Прокуроры ОЗОИ Каунасской окружной прокуратуры приняли решение о целесообразности начала расследования с целью установить, не нарушен ли общественный интерес", – говорится в пресс-релизе прокуратуры, инициировавшей расследование.
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