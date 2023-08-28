Каунасская полиция об инциденте на аллее Лайсвес: пострадали только те, кто должны были пострадать

Глава Каунасской полиции Миндаугас Баршис сказал, что полиция меньше чем за 12 часов выявила всех участников инцидента, их 9. Пока удалось задержать 4 (двоих в Алитусе, двоих в Молетском районе). Суд разрешил взять их под арест на 3 месяца.
Удалось найти и оружие экзекуции - металлические прутья и др.
"При задержании они не оказывали сопротивления, - сказал Баршис. - Они пытались спрятаться, но были задержаны".
Он назвал нападение спонтанным. На вопрос, значит ли это, что эти люди всегда носят с собой маски и металлические прутья, Баршис ответил: "Все может быть, эти люди больше 10 раз были судимы за разные преступления, за убийства, грабежи, вымогательство имущества".
Он сказал, что не думает, что за пострадавшими следили и выпад был запланирован.
Баршис не указал и мотив таких действий.
"Никто из посторонних не пострадал, пострадали только те, кто и должен был пострадать", - сказал полицейский.
Он заметил, что и агрессоры и пострадавшие - каунасцы в возрасте 30-50 лет. Все они связаны с организованной преступностью.
"90-ые не возвращаются, статистика показывает, что число убийств снижается, меньше стало тяжких и очень тяжких преступлений. Мы к такому терпимо не относились и не будем относиться. Эти люди, вероятно, надеются на внимание. Внимание со стороны полиции будет - серьезное и долгосрочное", - сказал Баршис, заметив, что пострадавшие с полицией не сотрудничают и показаний не дают.
Прокурор Каунасского округа Дарюс Валкавичюс сказал, что агрессоры, судя по оружию, хотели нанести пострадавшим максимум увечий.
"С учетом обстоятельств совершения преступления, дерзких, циничных, средь бела дня, на глазах у прохожих, детей, гостей города - люди были шокированы. Мы жестко это оценили", - сказал прокурор.
Он не придает особого значения тому, что пострадавшие не сотрудничают с правоохраной.
"Я не делаю проблемы из того, что нам не хватает какой-то информации, данных для расследования достаточно", - сказал он.
По его словам, пока рано говорить о мотивах преступления и заказчиках.
Полиция Каунасского округа сообщала, что 25 августа в 13.20 ч. было совершено нападение на обедавших в кафе людей. Один из пострадавших – связанный с преступным миром, ранее судимый Ритис Садаускас, его увезли в больницу.
По предварительным данным, нападавших было 8 человек. Они были вооружены.
Пострадали 4 человека (трое мужчин и женщина), 3 доставлены в больницу, одному назначено амбулаторное лечение.