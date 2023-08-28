Каунасская полиция об инциденте на аллее Лайсвес: пострадали только те, кто должны были пострадать

Глава Каунасской полиции Миндаугас Баршис сказал, что полиция меньше чем за 12 часов выявила всех участников инцидента, их 9. Пока удалось задержать 4 (двоих в Алитусе, двоих в Молетском районе). Суд разрешил взять их под арест на 3 месяца.

Удалось найти и оружие экзекуции - металлические прутья и др.

"При задержании они не оказывали сопротивления, - сказал Баршис. - Они пытались спрятаться, но были задержаны".

Он назвал нападение спонтанным. На вопрос, значит ли это, что эти люди всегда носят с собой маски и металлические прутья, Баршис ответил: "Все может быть, эти люди больше 10 раз были судимы за разные преступления, за убийства, грабежи, вымогательство имущества".

Он сказал, что не думает, что за пострадавшими следили и выпад был запланирован.

Баршис не указал и мотив таких действий.

"Никто из посторонних не пострадал, пострадали только те, кто и должен был пострадать", - сказал полицейский.