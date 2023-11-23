Каунасская мэрия приобрела более сотни китайских телефонов и беспилотник

Кроме того, некоторые учреждения самостоятельно приобрели беспилотники китайского производства, которые в этом году были внесены в список запрещенных технологий.

По данным исследования, в этом году около 110 китайских телефонов Xiaomi закупила Каунасская городская администрация, 5 — Управление пограничных пунктов, 30 — Управление безопасности на транспорте, 18 — Государственный совет по регулированию энергетики (ГСЭР), а 50 китайских телефонов Ulefone Armor — Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

Власти утверждали, что Центральная закупочная организация, через которую осуществлялись закупки, не проверила соответствие продукции требованиям национальной безопасности. В свою очередь, закупочная организация уверяет, что о намерение закупить китайскую продукцию можно было судить еще до проведения закупок.