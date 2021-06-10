Каунасская мэрия не выдала разрешение на шествие ЛГБТ в центре города

"По закону мы не можем ограничивать свободу самовыражения и запрещать такие шествия. Самоуправление ни за, ни против такого мероприятия, однако мы должны обеспечить и безопасность всех жителей и гостей Каунаса", – отметил в распространенном в четверг комментарии замдиректора администрации Каунасского самоуправления Паулюс Керас.
По его словам, при согласовании возможных маршрутов шествия были высказаны аргументы о их невозможности: это было связано с инфраструктурными работами, которые идут на отдельных участках, а также с тем, что шествие вызвало бы "непропорционально большие неудобства" для жителей.
На прошлой неделе организаторы просили разрешение провести шествие на алее Лайсвес (свободы), но там еще не закончены работы реконструкции. Они завершатся к осени, поскольку следует устранить остающиеся дефекты.
Керас отметил, что из-за карантинных ограничений Каунас разрешил кафе и прочим местам общественного питания расширить зоны обслуживания клиентов на алее, что сократило возможность прохождения большого потока людей и контроля над ним.
Организаторы мероприятия сообщают, что шествие планируется на 4 сентября.
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