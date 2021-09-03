Каунасская мэрия: Каунас согласует маршрут шествия, однако суд берет на себя часть ответственности

"Мы не подвергаем сомнению решение суда и готовы выполнить его указания – согласовать маршрут шествия, которое устраивает профсоюз 1 мая. Важно подчеркнуть, что таким определением большую часть ответственности за вероятные последствия мероприятия в данном случае берет на себя сам суд", – говорится в переданном BNS комментарии заместителя директора администрации Каунасского самоуправления Паулюса Кяраса.
Он сказал, что представители самоуправления несколько раз изложили суду свою позицию, которая основана на экспертных оценках полиции.
"Мы считаем, что аргументы правоохранителей в определении суда не отрицаются в том плане, что шествие по аллее Лайсвес представляет реальную угрозу для безопасности людей", – говорит представитель самоуправления.
Главный административный суд Литвы в пятницу отклонил жалобу Каунасского самоуправления в связи с шествием ЛГБТ+-сообщества и обязал до 18 часов согласовать маршрут шествия.
Шествие Kaunas pride планируется в субботу, 4 сентября. Организаторы ожидают около 1000 участников.
В июне Каунасское самоуправление не согласовало маршрут шествия ЛГБТ+ в центре города, мотивируя проведением работ по обновлению инфраструктуры и непропорционально большими неудобствами для горожан.
Организаторы шествия обжаловали это решение в Окружном административном суде регионов, и в начале августа он обязал администрацию Каунасского городского самоуправления согласовать маршрут шествия от Собора до конца аллеи Лайсвес и назад, однако самоуправление обжаловало это решение в Главном административном суде Литвы.
Это решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.
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