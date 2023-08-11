Каунасская клиника срочно ищет доноров крови: нехватка крови – критическая

"Исключительно важно, чтобы как можно больше доноров посетило Центр крови перед праздниками, когда возрастает количество травм и несчастных случаев, а вместе с тем растет и потребность в крови", — отмечает руководитель Центра крови Каунасской клиники д-р Диана Ремейкене.

По словам руководителя Координационной службы стационарных услуг Каунасской клиники доцента Эвальдаса Падервинскиса, в настоящее время больничный Центр крови не в силах обеспечить всю необходимую потребность в крови в больнице, поэтому критически важна помощь доноров крови.

"Только в июле в Каунасской клинике было проведено 3 операции по пересадке тканей и 8 –по пересадке органов, подготовлено 2 эффективных донора. Мы видим, что августовские тенденции будут такими же, и Каунасская клиника проведет много операций по пересадке органов", – сказал доц. Э. Падервинскис.