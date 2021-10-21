"И снова мы - крупнейшая COVID-19 больница в Литве. Сейчас у нас больше 180 больных, постоянно заполнены реанимации в Шиляйняйском отделении и в Ауктеи Шанчай. Мало того, еще 20 мест для тех больных COVID-19, которым требуется кислородная терапия с 20 октября открыто в отделении на ул. Хипотромо, 13, в отделении терапии. Это значит, что еще больше придется ограничить предоставление услуг, поскольку количество больных растет, а терапевтические отделения заполнены", – сказано на Facebook.

"Сегодня у нас открылось ковидное отделение в терапии, 13 коек сразу заполнились. Думаю, до вечера заполнятся все 20. Есть еще две койки для пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии. Мы искренне сожалеем, что наши возможности предоставления помощи нековидным больным ограничены, но выбора у нас нет", – сказала глава терапевтического отделения (ул. Хипотромо, 13) врач-пульмонолог Рута Нутаутене.

По словам представителей больницы, загружены все приемные отделения в Каунасе. В инфекционное отделение на ул. Балтиёс, 120, приезжают около 40 человек в день - все с осложнениями COVID-19. Половину приходится госпитализировать.

"Большая часть пациентов нуждается в постоянной кислородной терапии, поэтому в Шилайняй такого оборудования практически нет, все занято.

Эпидемиологическая ситуация накаляется. Мы призываем жителей выполнять требования по контролю над инфекцией и все требования эпидемиологов, беречь друг друга, максимально соблюдать гигиену, избегать собраний, прививаться, доверять науке и врачам", – сказано в записи.