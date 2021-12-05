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Пострадавшая после устроенного вандалом пожара каунасская елка совсем скоро вернет свой первоначальный вид. Команда, работающая над ее восстановлением, обещает, что в понедельник останется лишь закрепить несколько декораций - огромных бабочек.

Команда автора проекта Йоланты Шмидтене сделала на первый взгляд невозможное. С понедельника елка предстанет в своем первоначальном виде, какой она была на церемонии зажжения огней.

В результате поджога больше всего пострадала та часть елки, которая находится со стороны Ратуши. Напомним, что полиция быстро задержала 38-етнего подозреваемого. Подозреваемый был передав в руки врачей, поскольку появились сомнения в том, что он может отвечать за свои действия.

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В субботу были опасения, что огонь серьезно повредил гирлянды, и восстановление елки займет немало времени. Однако вечером того же дня стало известно, что повреждение не столь серьезное, поэтому к полуночи удалось установить гирлянды и на восстановленном участке конструкции (перед этим заменили обгоревший лапник).

Шмидтене сказала Delfi, что проделана титаническая работа, команда работала с субботней ночи практически без сна. "Мы сделали, казалось бы, невозможное. Было сложно восстановить освещение, но нам удалось", – порадовалась она.

Сгоревших бабочек, которыми была украшена конструкция, пришлось делать заново. По словам Шмидтене, все работы планируют завершить в воскресенье вечером. В понедельник закрепят оставшихся больших бабочек и конструкция будет полностью восстановлена.

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