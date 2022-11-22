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22 ноября на Ратушной площади в Каунасе состоялась традиционная пресс-конференция, посвященная теме главной елки города и рождественским мероприятиям. В этом году главную каунасскую елку украсят звезды, а сама композиция порадует поклонников творчества Микалоюса-Константинаса Чюрлёниса.
Уже 14 лет главную елку Каунаса украшает художница Й.Шмидтене. По ее словам, вдохновением для украшения елки в этом году стал фильм по творчеству Чюрлёниса "Путями ангелов". По словам автора, елка будет источать уют, тепло и надежду.
Огни на елке зажгут 25 ноября.
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