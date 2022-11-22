Уже 14 лет главную елку Каунаса украшает художница Й.Шмидтене. По ее словам, вдохновением для украшения елки в этом году стал фильм по творчеству Чюрлёниса "Путями ангелов". По словам автора, елка будет источать уют, тепло и надежду.

Statoma kalėdinė eglutė Rotušės aikštėje (R. Tenio nuotr.)

Огни на елке зажгут 25 ноября.