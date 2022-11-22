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22 ноября на Ратушной площади в Каунасе состоялась традиционная пресс-конференция, посвященная теме главной елки города и рождественским мероприятиям. В этом году главную каунасскую елку украсят звезды, а сама композиция порадует поклонников творчества Микалоюса-Константинаса Чюрлёниса.

Уже 14 лет главную елку Каунаса украшает художница Й.Шмидтене. По ее словам, вдохновением для украшения елки в этом году стал фильм по творчеству Чюрлёниса "Путями ангелов". По словам автора, елка будет источать уют, тепло и надежду.

Statoma kalėdinė eglutė Rotušės aikštėje (R. Tenio nuotr.)
Statoma kalėdinė eglutė Rotušės aikštėje (R. Tenio nuotr.)

Огни на елке зажгут 25 ноября.

Statoma kalėdinė eglutė Rotušės aikštėje (R. Tenio nuotr.)
Statoma kalėdinė eglutė Rotušės aikštėje (R. Tenio nuotr.)

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