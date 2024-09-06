2024.09.06 17:16

Каунасская больница Университета медицинских наук увольняет 42 сотрудника

 
ELTA
ru.DELFI.lt
увольнение
увольнение
ФОТО: Bacho | Shutterstock

Каунасская больница Университета медицинских наук, насчитывающая уже четвертый год реорганизации, увольняет 42 из более чем 3 тыс. сотрудников.

27 августа больница уведомила Службу занятости об увольнении 42 сотрудников. Она указала Elta, что подавляющее большинство уволенных сотрудников – лифтеры (9), а также работу потеряют 6 медсестер анестезиологии и реанимации, 5 медсестер общей практики, 3 биомедицинских технолога и 3 охранника.

„Причиной увольнения является статья 57 Трудового кодекса (расторжение трудового договора по инициативе работодателя без вины работника)“, - указывает служба.

Всего в больнице работает 3 326 сотрудников, на конец прошлого года это число достигло 3 239 человек (без учета резидентов).

Как говорится в отчете о деятельности Каунасской больницы, представленном в Центр регистров, в прошлом году ее доход составил более 100 млн евро и был на 4 млн больше, чем в 2022 году.

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