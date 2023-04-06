"На проспекте Саванорю замечен обнаженный мужчина с гладильной доской. Мы около 6 ч. с друзьями вышли из стрипклуба. Увидели такси, из которого вышел этот мужчина с гладильной доской, и пошел в сторону гостиницы.
Сначала его в гостиницу не впустили, но потом ему удалось туда попасть, затем его прогнали или же сам ушел. Взял доску, добежал до проспекта Саванорю, а потом побежал в сторону Старого города", – рассказал каунасец.
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