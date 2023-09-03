Каунасец средь бела дня зафиксировал на улице голого мужчину

"Ул. K.Гриняус. Полиция на вызов не реагировала почти час. Вокруг ходят люди, дети. Половой акт средь бела дня", – писал мужчина.
Дежурная сотрудница ГКП Каунасского округа подтвердила, что вызов поступил в 14.40 ч. Сообщалось, что на ул. К.Гриняус, у дома номер 11, в белом автомобиле мужчина и женщина пили алкоголь и занимались сексом.
Было много вызовов, поэтому полиция приехала туда через час.
В 15.36 ч. полиция нашла в машине спящую пару. Алкоголя в машине не было.
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