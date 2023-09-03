03 сентября 2023 г. 09:29

Каунасец средь бела дня зафиксировал на улице голого мужчину

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: kaunas.kasvyksta.lt

Каунасец был возмущен медленной реакцией полиции на вызов. Он вызвал полицию, заметив, что в машине пара занимается сексом. По словам мужчины, в это время по улице ходили другие люди, в том числе дети, а из машины вышел совершенно голый человек, пишет Kas vyksta Kaune.

"Ул. K.Гриняус. Полиция на вызов не реагировала почти час. Вокруг ходят люди, дети. Половой акт средь бела дня", – писал мужчина.

Дежурная сотрудница ГКП Каунасского округа подтвердила, что вызов поступил в 14.40 ч. Сообщалось, что на ул. К.Гриняус, у дома номер 11, в белом автомобиле мужчина и женщина пили алкоголь и занимались сексом.

Было много вызовов, поэтому полиция приехала туда через час.

В 15.36 ч. полиция нашла в машине спящую пару. Алкоголя в машине не было.

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