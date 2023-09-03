Каунасец средь бела дня зафиксировал на улице голого мужчину

Каунасец был возмущен медленной реакцией полиции на вызов. Он вызвал полицию, заметив, что в машине пара занимается сексом. По словам мужчины, в это время по улице ходили другие люди, в том числе дети, а из машины вышел совершенно голый человек, пишет Kas vyksta Kaune.