Каунасец пытается выехать из Украины: картина по пути мрачная

Когда начались военные действия, и было закрыто небо Украины, каунасец стал думать, как ему вернуться в Литву.

"После 16 ч. мы в первый раз вышли из машины. Удалось получить 20 л бензина, у колонки стояли сотни, а может, тысячи машин. Когда горючее заканчивается, люди все равно ждут.

Ближе к Киеву много пешеходов с сумками и чемоданами, дети с рюкзаками за плечами, со щенками или котятами на руках, все идут во тьму. Ночь, на дороге тысячи машин, постоянные остановки, едем со скоростью 20 км/ч.

На дорогах много военной техники, въезды во все города заблокированы, уже стоят укрепления против неприятеля. Местные стоят в очередях за автоматами", – рассказал Витас.

По его словам, украинцы радуются каждому сбитому российскому самолету или подорванному танку.

"Как жаль, что они такие слабые, и неясно, сколько они еще продержатся, но они решительно настроены драться до последнего. Мы взяли местного водителя, он довезет нас до границы, пойдем через границу пешком. Водитель из Западной Украины, поэтому нас пропускают через все пункты. А новости из Киева вам известны, хорошо, что уехали. Если удача улыбнется – в пятницу вечером буду дома", – сказал Витас.

Он прибавил Delfi, что до границы осталось 20 км, дальше пойдет пешком. Повсюду заторы, люди пытаются уехать из страны туда, где безопаснее. На вопрос, чувствовалось ли приближение войны в Киеве до нападения, он ответил, что это трудно себе представить.

"Молодежь веселилась в клубах по ночам, но говорили о том, что такое возможно. Но никто в это не верил", – сказал Витас.