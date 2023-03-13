Житель ул. Ужкурю обратился в редакцию портала Kas vyksta Kaune в начале марта. Он сказал, что дорога, по которой каждый день ездят жители 50 домов, в ужасном состоянии. Жители улицы неоднократно обращались в Каунасский муниципалитет (последние заявления посылали в декабре 2021 и январе 2022 г), но никакой помощи не получили.

"Сейчас по ул. Ужкурю ездят жители 50 домов, дети ни на самокатах, ни на велосипедах по такой грязи ездить не могут. У некоторых жителей есть по несколько автомобилей. Мы говорили с водителями ЗАО Kauno švara, которые вывозят мусор, они тоже говорят, что проехать по дороге нелегко", – сказал Рокас Жукаускас.

Užkurių gatvė / Skaitytojo nuotr. © Kas vyksta Kaune

"Специалист по улицам" на наши заявления вообще не реагирует, присылает шаблонные письма о том, что улицу будут приводить в порядок по установленному порядку, когда обратятся жители. Они присылают грейдер, но результат виден до первого дождя. Нам обещали зимой чистить дорогу, но ни разу не почистили", – жаловался житель ул. Ужкурю.

Жители этой улицы надеются на помощь средств массовой информации, поскольку они уже устали чинить дорогу и машины.

"Может, те, кто у власти, хотя бы немного задумаются… Люди не успевают ездить на автомойки и в автосервисы, мы за свои деньги нанимаем грейдер, а ведь платим налоги. Зимой из-за неухоженной проезжей части с дороги съехали 5 автомобилей. Это все происходит в Вайшвидаве, в Каунасе, на ул. Ужкурю, в нескольких километрах от дома мэра…", – писал Жукаускас.

Представитель Каунасского муниципалитета Алоизас Пакальнишкис сказал Kas vyksta Kaune, что ул. Ужкурю не включена в приоритетный список улиц на 2023-2025 год (эти улицы будут ремонтировать в указанный период). Вероятность того, что эта улица в скором времени окажется в списке асфальтируемых - невелика.

Užkurių gatvė / Skaitytojo nuotr. © Kas vyksta Kaune

По его словам, последний раз грейдер на эту улицу приезжал 28 сентября 2022 г., дополнительно работы проводились в январе 2023 года.

"В зимнее время никакие работы не проводим. Сейчас в силу погодных условий невозможно качественно выровнять проезжую часть", – сказал Пакальнишкис.

Однако он отметил, что жители всегда могут ускорить процесс, если оплатят 50% расходов. Для этого жители должны подать заявление по эл. почте miesto.tvarkymo.skyrius@kaunas.lt.