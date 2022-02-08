36-летний каунасец Паулюс Борейка и 41-летний житель Каунасского района Кандротас в феврале 2021 года уже были приговорены к лишению свободы Каунасский окружным судом за совершенные в 2017 г. финансовые преступления.

Борейка был осужден за ведение черной бухгалтерии и растраты имущества, а Кандротас - за оказанную в этих преступлениях помощь. Их признали виновными в присвоении 90 000 евро и сокрытии налогов на сумму 22 000 евро.

Кандротас был приговорен к 10 месяцам лишения свободы, однако Апелляционный суд ужесточил наказание до реального заключения на 1 год и 9 месяцев. Отсрочку не рассматривали, поскольку Кандротас уже был судим за подобные преступления и за время, когда суд рассматривал апелляцию, он успел совершить другие преступные деяния.