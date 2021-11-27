Каунасцы, которые не могут попасть на зажжение елки, разгневаны: должны смотреть концерт за решеткой

Собравшиеся у заграждения каунасцы надеются увидеть зажженную елку, надеются услышать пару рождественских песен. Несколько жителей Каунаса, опрошенные журналистом Kas vyksta Kaune, заявили, что понимают ситуацию с пандемией и согласны со всеми существующими ограничениями. Однако в Старом городе Каунаса встречались менее мирные горожане.

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"Почему моему ребенку не разрешают подойти к елке? Мы здесь родились, мы здесь выросли, но не можем попасть туда. У нас есть паспорт возможностей, мы вакцинированы, но мы не можем подойти к ней. Каунас всю жизнь был Каунасом, а теперь мы должны слушать концерт за решеткой", - пожаловалась женщина.

Женщина из Каунаса интересовалась у муниципалитета, заплатит ли он за телевидение, чтобы она могла бесплатно посмотреть концерт дома.

Kas vyksta Kaune напоминает, что проезд по Старому городу будет ограничен с 10 до 22 часов субботы. Будет перекрыто движение на улицах А. Якштаса, М. Валанчяуса, М. Даукшос и Муйтинес, Алексото и Рагувос, а также на пересечении улиц Кумелю и В. Сладкявичюса.

Пешеходное движение на Ратушной площади ограничено с 15 до 19 часов. По периметру площади установлены заграждения, а доступ с прилегающих улиц контролируется сотрудниками службы безопасности и полиции.

В этом году на огороженную территорию Ратушной площади и на праздничный концерт могли попасть только специально приглашенные дети и сопровождающие их лица.

Трансляцию зажжения елки можно увидеть здесь.