aA
В Литве отмечают 104-годовщину восстановления государства. Накануне этого дня спецслужбы сообщили о возможных провокациях.

Около торгового центра SAVAS в Каунасе журналист Delfi общался с женщиной которая ехала вместе с другими каунасцами праздновать 16 февраля в столицу.

"Уходите с работы, со службы, не продавайте себя. Сейчас вокруг одна ложь. Если примут Стамбульскую конвенцию, ученикам введут по одному уроку ЛГБТ в неделю! Придите в себя, выйдите из дома. Мы ушли, чтобы не колоться насильно. На что нам сейчас жить?", – сказала женщина.

Статьи по теме:
В среду полиция будет проверять въезжающий в столицу транспорт  (14)
Разлад в обществе больше, чем предполагалось: опрос показал реальное положение дел  (28)

Собравшиеся заметили, что едут мирно праздновать. "Без палок, без ничего", – прибавила женщина. Собравшихся немного - 10-15 человек. Одни едут на своих машинах, другие - на микроавтобусе.

Союз семей накануне сообщил, что никаких мероприятий в Вильнюсе не планирует, участие - дело самих людей.

"Мы будем праздновать День независимости Литвы. Едем с музыкой, с песнями. Зачем этот ажиотаж? Зачем снимаете отъезд, пишете, сколько людей едет? Кто хочет, тот едет, кто не хочет - боится войны", - сказала собеседница.

Она сказала, что "очень плохо" оценивает сообщения о том, что полиция на въезде будет проверять машины и ограничит попадание к определенным объектам.

"Я думаю, полиция получила какое-то указание. Зачем, я не знаю. Ведь право на празднование есть как у полиции, так и у простых жителей и власти. Литовцы, все мы братья, все мы живем в одной стране, не надо вносить раздор, делать друг друга врагами, и все будет хорошо", - сказала она.

Женщина сказала, что свистеть не планирует, ее цель - празднование 16 февраля.

Прохожий, увидев отъезжающих в Вильнюс, удивился. "Я буду праздновать в Каунасе. Не вижу смысла ехать в Вильнюс. День рождения Литвы - красивый праздник, к чему тут протесты?" — вопрошал мужчина.

Другой мужчина оценил ситуацию критичнее. "16 февраля - праздник для всех, и мы едем с такой идеей, что Литва была свободна и будет свободна, вопрос лишь от чего? Она должна быть свободна т ценностной и демографической политики старичка Витаутаса", – сказал он.

Однако мужчина не считает, что надо шуметь во время выступления Витаутаса Ландсбергиса.

"Я не думаю, что снова надо свистеть, повторять это во второй раз. Наше общество обескровлено. В обществе больше смертей, че, появления новых жизней. Основные проблемы таковы: нищета и правовая несправедливость. Это выборочная справедливость (…). Одни люди бегут из Литвы, поскольку чувствуют, что здесь сложно добиться справедливости или невозможно. Другие бегут от нищеты. (…) Из Литвы в Европу бежало много людей" , – сказал собеседник.

Он не считает, что нынешние правящие могут решить проблему.

Действия полиции мужчина не критиковал: "Они ведут себя адекватно". Мужчина считает, что возможности подойти к Дому подписантов не будет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Daiva Žeimytė-Bilienė, laida „Iš esmės“, parengė Virginija Spurytė

Profesorių Landsbergio ir Jokubaičio diskusija: ar Lietuvos kraujas yra užnuodytas?

Delfi Plius Tomas Ramanskas

„Begėdiškai drąsus“ jaunuolis – lyg veteranas: Šaro prižiūrimas Rokas pranoko išrankių katalonų lūkesčius

Delfi Plius Maisto žemėlapis

Kiaušinienė Kaune, dėl kurios verta mirti: lyg valgytum purius debesis

Verslas Plius Julija Leimonė

Finansų specialistė įspėja norinčius gauti paramą būstui įsigyti: nustokite tikėti feisbuko komentatoriais

Delfi Plius Ramūnas Bogdanas

Europos žemėlapyje Rusija turi savo juodąją skylę: nuo Kremliaus priklausoma teritorija gali suduoti smūgį Ukrainai

Delfi Plius Petras Grigalis

Gresia skyrybomis? Teisininko patarimai, kaip greičiau, etiškiau ir pigiau įvykdyti procesą

Delfi Plius „Rekordų akademija“

Šiose srityse jis nepralenkiamas – daugiau nei šimtas Skaisgirio „muilo operų“ ir keli šimtai techninių pražangų

Andrius Šatas

„Sony“ ir „Microsoft“ perka studijas į kairę ir į dešinę. Ką laimės žaidėjai?

Delfi Plius Sniego pilys

Žiaurumai, kuriuos teko patirti Stalino moterims: į sadisto pinkles pateko net Lenino našlė

Delfi Plius Vaiva Budraitytė

Vaivos Budraitytės meilės horoskopas: kas šiais metais laukia kiekvieno Zodiako ženklo?

Delfi Plius Dainius Sinkevičius

Po intymių linksmybių iš gėdos neturėjo kur slėpti akių: tai galėjo stebėti visas pasaulis

Delfi Plius Toma Miknevičienė

Geidžiamiausių privačių mokyklų Vilniuje sąrašas ir kainos: gundo pasaulinio lygio išsilavinimu, bet įkandama ne kiekvienam

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

Geriausi detektyviniai serialai, kuriuos verta pamatyti: jokių šerlokų ar midsomerių čia nebus

Delfi Plius Dailius Dargis

Kelionė paskui „Vilniaus brigados“ šešėlius: Dekanidzės valdymą nutraukė brutali klaida

Delfi Plius Giedrius Drukteinis

37 požymiai, kurie išduoda jūsų prasčiokišką kilmę

Статьи по теме:

15-16 февраля в Вильнюсе планируются ограничения движения

Вильнюсский муниципалитет 16 февраля приглашает...

ДГБ Литвы: выросла вероятность протестов и провокаций на мероприятиях по случаю 16 февраля (25)

Вероятность провокаций и протестов во время...

TOP новостей

Литва празднует 104-ую годовщину восстановления государства (6)

Литва празднует 104-ую годовщину восстановления...

Цены сейчас и 10 лет назад: даже сильно подорожавшие продукты доступнее, но есть и исключения (8)

Человек со средней зарплатой в 2021 году мог купить...

Президент Литвы поздравил жителей с Днем восстановления Литовского государства

Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил жителей с...

16 февраля: полицейские не дали пронести на площадь им. С.Даукантаса плакат (2)

В Литве отмечают 104-годовщину восстановления...

Kvietimas vykti į Vilnių

Каунасцы едут отмечать 16 февраля в Вильнюс (5)

В Литве отмечают 104-годовщину восстановления...