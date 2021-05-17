Заторы в Каунасе начались с 17 мая и похоже, это надолго. В понедельник они сформировались у Западной объездной дороги и около моста Варняй. Кроме того, условия движения осложняет дождь.
На ремонт закрыли так называемое кольцо Пилес и мост П.Вилейшё, а стратегически важная улица Йонавос с находящимися там ТЦ и бизнес-центрами превратилась в тупик, желающим из центра попасть в Вилиямполе и Шилайняй придется ездить в объезд и стоять в заторах.
"Это был один из самых оживленных транспортных узлов в Каунасе, поэтому его закрытие станет вызовом для всего города. Можно сказать, что до сих пор такого не было", – сказал представитель муниципалитета Алоизас Пакальнишкис, напомнив, что эти перемены ждут на протяжении всего летнего периода.
Информацию обо всех изменениях можно найти на сайте http://stops.lt/kaunas/.
Представители муниципалитета отмечают, что после окончания работ улучшится сообщение на общественном транспорте – запланирована полоса A перед выездом на ул. Шауклю с ул. Гердтудос. Поэтому автобусам и троллейбусам не придется стоять в одной полосе с автомобилями.
Обещают, что больше удобств ждет и пешеходов – расширят тротуары на ул. ШВ. Гертрудос со стороны ул. Шауклю до аллеи Лайсвес. Похоже, в результате сузят проезжую часть.
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