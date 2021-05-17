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В понедельник каунасцы проснулись "в другом" городе. На ремонт закрыли так называемое кольцо Пилес и мост П.Вилейшё, после чего изменился порядок движения в городе. Работы продлятся до сентября, поэтому водителям придется искать другие пути, да и пассажирам общественного транспорта придется свыкаться с новыми маршрутами. Представители муниципалитета признали: начатые работы вызовут проблемы, это станет вызовом для всего города.
Iki rudens remontui uždarius svarbų transporto mazgą Kaune pasikeitė eismo sąlygos
Iki rudens remontui uždarius svarbų transporto mazgą Kaune pasikeitė eismo sąlygos
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Заторы в Каунасе начались с 17 мая и похоже, это надолго. В понедельник они сформировались у Западной объездной дороги и около моста Варняй. Кроме того, условия движения осложняет дождь.

На ремонт закрыли так называемое кольцо Пилес и мост П.Вилейшё, а стратегически важная улица Йонавос с находящимися там ТЦ и бизнес-центрами превратилась в тупик, желающим из центра попасть в Вилиямполе и Шилайняй придется ездить в объезд и стоять в заторах.

Iki rudens remontui uždarius svarbų transporto mazgą Kaune pasikeitė eismo sąlygos
Iki rudens remontui uždarius svarbų transporto mazgą Kaune pasikeitė eismo sąlygos
© DELFI / Nerijus Povilaitis

"Это был один из самых оживленных транспортных узлов в Каунасе, поэтому его закрытие станет вызовом для всего города. Можно сказать, что до сих пор такого не было", – сказал представитель муниципалитета Алоизас Пакальнишкис, напомнив, что эти перемены ждут на протяжении всего летнего периода.

Информацию обо всех изменениях можно найти на сайте http://stops.lt/kaunas/.

Представители муниципалитета отмечают, что после окончания работ улучшится сообщение на общественном транспорте – запланирована полоса A перед выездом на ул. Шауклю с ул. Гердтудос. Поэтому автобусам и троллейбусам не придется стоять в одной полосе с автомобилями.

Обещают, что больше удобств ждет и пешеходов – расширят тротуары на ул. ШВ. Гертрудос со стороны ул. Шауклю до аллеи Лайсвес. Похоже, в результате сузят проезжую часть.

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