Первое мероприятие трилогии каунасского мифа "Пробуждение" состоится в январе, когда мифологический зверь будет пробуждаться, второе, "Слияние" – в мае, когда зверя наконец удастся встретить, а последнее, "Договор" – в ноябре, оно ознаменует примирение с собой и своей историей.
Среди важнейших мероприятий организаторы называют выставку молодых деятелей искусств Magic Carpets Landed, которые творят вместе с общинами, 13-ю Каунасскую биеннале.
В течение года культурной столицы Европы будут представлены выставка Уильяма Кентриджа "То, чего мы не помним", ретроспективная выставка Йоко Оно "Сад познания свободы", выставка одной из известнейших в мире художницы Марины Абрамович "Память бытия".
Также будет осуществляться проект партнерства – международный День счастья, выставка музея MO и Каунасского городского музея "Каунас-Вильнюс: свернуть горы", Дни Японии в Каунасе, выставка "1972: пробить стену".
В программе также намечаются фестиваль современного города "Буря", Всемирный форум литваков, мировая премьера написанной композитором Филипом Миллером специально для Каунаса кантаты с соавтором концепции Дженни Каган и др. мероприятия.
По словам организаторов, в год культурной столицы Европы пройдет более 40 фестивалей, свыше 60 выставок, более 250 мероприятий сценического искусства, 50 из которых – премьеры, более 250 концертов. В программе будет задействовано более 4 тысяч участников.
"Проект культурной столицы Европы я бы поставил сразу во второй ряд после председательства в Совете Европейского союза – это действительно серьезный вызов, но этот вызов тоже приносит безграничные возможности", – сказал министр культуры Симонас Кайрис.
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